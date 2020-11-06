18 ноября россияне выйдут в открытый космос

Предыдущий российский выход в открытый космос состоялся в мае 2019 года. Фото: екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева

Названа дата ближайшего выхода российских космонавтов в открытый космос. 18 ноября на "космическую прогулку" отправятся два Сергея - Рыжиков и Кудь-Сверчков.

Они пробудут за бортом МКС около 6 часов и выполнят "не самые, на первый взгляд, простые задачи", рассказали в Роскосмосе.

Ранее РИА "Новости" сообщало со ссылкой на представителя госкорпорации, что до конца года космонавты впервые выйдут в космос из нового модуля "Поиск". Предварительно известно, что им предстоит заменить панели системы терморегулирования модуля "Заря", снять научное оборудование и установить новое на модулях "Звезда" и "Поиск".

Модуль "Пирс", из которого до этого совершались выходы, в 2021 году будет отделён и сведён с орбиты. Его место займёт модуль "Наука". Сейчас полностью российский следующий экипаж МКС-65, который отправится на станцию через полгода, проходит подготовку в гидролаборатории.

"Во время выхода в открытый космос им придётся решить сложную задачу: подготовить к работе новый модуль "Наука". Поэтому сейчас они отрабатывают все операции на его макете. Кроме тренировки специальных миссий, космонавты отрабатывают сценарии нештатных и аварийных ситуаций", - рассказали в Роскосмосе.

Добавим, что после ноябрьского следующий выход в открытый космос ожидается уже в феврале 2021 года. До апреля на станции будут работать космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, прибывшие на МКС в середине октября.

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