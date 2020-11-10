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Общество / Космос
10 ноября 2020, 11:31

В ноябре свердловчане смогут разглядеть первую планету от Солнца - Меркурий

Меркурий на небе

11 ноября свердловчане смогут разглядеть Меркурий около 7:30. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В ноябре-2020 наступают благоприятные условия для наблюдений за неуловимой планетой Меркурий. Её можно отыскать на утреннем небе благодаря яркой Венере, которая будет располагаться выше и западнее.

Первую планету от Солнца смогут разглядеть в том числе жители Свердловской области. Утренняя видимость продлится до 24 ноября. Меркурий будет виден каждый день почти по 1,5 часа.

"Около 7:30 11 ноября в восточной части неба можно увидеть на светлом небе планету Меркурий. Утренняя элонгация Меркурия в эти дни составит 19 градусов. Найти его на небе поможет самая яркая планета - Венера, которая восходит около 5:00", - рассказал "Облгазете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

К концу ноября угловое расстояние от Солнца начнёт уменьшаться (до 11 градусов), планета будет всё больше скрываться в лучах Светила. Следующие благоприятные периоды для наблюдения за Меркурием настанут в январе и мае 2021 года. Первая планета от Солнца будет показываться по вечерам, сообщает Московский планетарий.

Астрономы называют Меркурий неуловимым, так как он почти всегда скрывается в лучах Солнца. Для успешных наблюдений счастливчикам понадобится бинокль, открытый горизонт и ясное сумеречное небо.

Меркурий движется по небу быстрее других и обращается вокруг Светила всего за 88 дней. Именно поэтому её назвали в честь быстрого, крылатого древнеримского бога торговли.

Фото: Московский планетарий

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