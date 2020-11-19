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Общество / Космос
19 ноября 2020, 08:03

Треугольник из светил смогут разглядеть жители Свердловской области

Треугольник из Луны, Юпитера и Сатурна на небе 19 ноября

Наблюдать явление можно будет после 18:00 в юго-западной части неба. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

19 ноября молодая Луна, Юпитер и Сатурн образуют равносторонний треугольник на вечернем небе. Спутник Земли расположится южнее планет-гигантов.

Наблюдать явление можно будет после 18:00 в юго-западной части неба.

"19 ноября вечером низко над горизонтом можно наблюдать равносторонний треугольник трёх небесных светил: Луны, Юпитера и Сатурна. Луна будет располагаться южнее двух планет, которые в этом году доминировали в южной части неба", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Справка

  • Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). В бинокль можно разглядеть четыре наиболее крупных спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.
  • Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера (радиус - 60 тысяч км, масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли). При изучении Сатурна через бинокль есть шанс увидеть кольца планеты и спутник Титан.
    Фото: Московский планетарий

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