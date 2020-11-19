Россия установит рекорд по числу выходов космонавтов в космос

Минувшей ночью завершился 55-й российский выход в открытый космос. Он продлился 6 часов 47 минут. Фото: Роскосмос

В 2021 году россияне смогут побывать в открытом космосе 7 раз. Сейчас рекорд принадлежит 2013 году, когда российские космонавты покидали МКС 6 раз.

В этом году и в 2019 было совершено по одному выходу в открытый космос.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на предварительную программу РКК "Энергия", в следующем году по одному выходу в космос состоится в марте, сентябре и декабре, по два - в июне и июле-августе. Работы за пределами МКС в начале года проведут Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на станции. Следующие четыре выхода могут совершить Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые будут в "космической командировке" с апреля.

Рекордное количество выходов будет связано с пристыковкой к Международной космической станции сразу двух новых модулей - лабораторного "Наука" и узлового "Причал". Их запустят в апреле и сентябре 2021 года.

Напомним, что минувшей ночью завершился 55-й российский выход в открытый космос за период с 2001 по 2020 год (первый экипаж на МКС был доставлен 20 лет назад). Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков впервые покинули борт МКС. Единственный в 2020 году выход россиян в космос осуществляется впервые из стыковочного отсека модуля "Поиск", а не "Пирс" (как это было с 2002 года). "Космическая прогулка" длилась 6 часов 47 минут.