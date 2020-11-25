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25 ноября 2020, 10:38

Свердловчане увидят сближение Марса и Луны

сближение Марса и Луны

Наблюдать явление жители Свердловской области смогут невооружённым глазом с 23:00. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

25 ноября растущая Луна встретится с Красной планетой на ночном небе. 30 ноября произойдёт четвертое полутеневое затмение 2020 года.

Наблюдать явление сегодня жители Свердловской области смогут невооружённым глазом с 23:00. А вот 30 ноября увидеть полутеневое затмение Луны не получится. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, этому есть две причины: затемнение диска можно наблюдать лишь фотографически (в этот момент спутник Земли будет находиться ниже горизонта), запечатлеть явление 30 ноября можно только в восточной части России.

"25 ноября Луна пройдёт южнее ещё блистающей на небе планеты Марс", - рассказал также учёный.

Напомним, что месяц назад такая же "встреча" происходила на ночном небе. Марс сияет всю осень и находится как яркая оранжевая немигающая звезда на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью на фоне созвездия Рыб.

В начале месяца свердловчанину Сергею Левому удалось заснять Марс из собственной обсерватории.

Фото: снимок свердловчанина Сергея Левого
Фото: Московский планетарий

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