В последний день осени полная Луна зайдёт в полутень Земли

В момент наибольшей полутеневой фазы (0,85 диска), который наступит в 14:43, Луна успеет взойти над горизонтом только в Северной и Восточной Сибири. Фото: Московский планетарий

В день полнолуния, 30 ноября, спутник Земли погрузится в полутень нашей планеты. Явление будет наблюдаться в восточных регионах страны.

Жители Свердловской области увидеть четвёртое и последнее лунное затмение года не смогут. "Затемнение диска можно наблюдать лишь фотографически, в момент затемнения Луна будет находится ниже горизонта. Запечатлеть данное явление возможно только в восточной части России", - пояснил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В момент наибольшей полутеневой фазы (0,85 диска), который наступит в 14:43, Луна успеет взойти над горизонтом только в Северной и Восточной Сибири, где уже будет вечер. Жители этих регионов смогут увидеть, как потемнеет северный край спутника Земли. Как сообщили в Московском планетарии эффекта "кровавой Луны" ждать не стоит, это происходит только при полном затмении.

Справка Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. У нашей планеты также есть "полутень", в которую и будет заходить её спутник четвёртый раз в этом году. Такие лунные затмения называются полутеневыми. Ранее в 2020 году они происходили 10 января, 5 июня и 5 июля.