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Общество / Космос
26 ноября 2020, 15:36

Кандидат в космонавты из Екатеринбурга сдал экзамен

Кандидаты в космонавты

Итоговое испытание прошло по окончании курса общекосмической подготовки, в рамках которой будущие космонавты тренировались, в том числе в невесомости. Фото: Роскосмос

Екатеринбуржец Евгений Прокопьев, кандидат в космонавты набора 2018 года, сдал госэкзамен по общекосмической подготовке. Если результат будет успешным, то ему присвоят звание "космонавт-испытатель".

Двухдневный экзамен прошёл в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Четыре кандидата проходили испытание в один день, четыре - в другой. Евгений Прокопьев сдавал экзамен во второй день вместе с Сергеем Микаевым, Кириллом Песковым и Олегом Платоновым. Экзамен принимали в том числе представители Центра подготовки космонавтов и ПАО РКК "Энергия".

"Решение о присвоении экзаменуемым звания "космонавт-испытатель" будет принято на заседании Межведомственной квалификационной комиссии по оценке подготовки кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, что 34-летний Евгений Прокопьев из Екатеринбурга - младший брат космонавта-героя Сергея Прокопьева, который в 2018 году провёл полгода на МКС, а по возвращении стал гостем "Облгазеты". Ранее Евгений прошёл тренировку по наблюдению земных объектовтренировку в невесомости, а также парашютную подготовку

"Облгазета" продолжает следить за подготовкой уральцев Евгения и Сергея Прокопьевых к космическим полётам.

Областная газета Свердловской области

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