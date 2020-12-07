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Общество / Космос
7 декабря 2020, 14:34

Дмитрий Рогозин объявил сбор предложений в соцсетях по новой орбитальной станции

Космонавт за пределами МКС

Срок службы эксплуатации МКС продлён пока до 2024 года. Фото: со страницы в соцсетях Сергея Кудь-Сверчкова

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил делиться в соцсетях компетентными идеями по облику и характеристикам новой орбитальной станции. Предполагается, что она заменит Международную космическую станцию.

Пока неизвестно - станет новая станция только российской или будет международной. Дмитрий Рогозин заявил, что с помощью подписчиков в соцсетях планирует провести "общественно-экспертный научно-технический совет", так как уже "скоро придётся принимать окончательные решения".

"Друзья, мы в Роскосмосе ведём проработку облика новой орбитальной станции, которая придёт на смену МКС. Очевидно, что она должна быть многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-сборочным комплексом-платформой. Посещаемой или постоянно обитаемой. Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении её орбиты", - написал гендиректор Роскосмоса в Facebook.

Известно, что предложения по новой станции готовит РКК "Энергия". Их обсудит научно-технический совет Роскосмоса, а затем Правительство РФ. Срок службы эксплуатации МКС продлён пока до 2024 года.

2 ноября 2020 года исполнилось 20 лет с момента высадки первых космонавтов на Международной космической станции. ​​​​​​Сейчас на МКС работают космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Областная газета Свердловской области

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