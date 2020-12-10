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Общество / Космос
10 декабря 2020, 12:12

После вспышки на Солнце Землю накрыла магнитная буря

Полярное сияние

Есть и позитивные последствия для "охтников" за полярным сиянием - одним из известных прявлений магнитных бурь. Фото: российский космонавт Иван Вагнер. Полярное сияние, вид с МКС

10 и 11 декабря магнитосфера нашей планеты будет возмущённой. Ожидается, что магнитная буря будет слабой: первый уровень из пяти возможных.

Она не представляет опасности для здоровья, однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Возможны сбои в электронном оборудовании, а также рост радиационной нагрузки на космические средства.

"Причиной геомагнитных возмущений стали массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря, во время произошедшей здесь вспышки, и в настоящее время распространяющиеся по направления к Земле. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого ещё почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с", - рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН.

В следующий раз магнитная буря может настичь Землю 18, 19 и 24 декабря.

Фото: прогноз магнитных бурь ФИАН
Фото: прогноз магнитных бурь, ФИАН

Добавим, что неделю назад на Солнце произошла крупнейшая вспышка за последние три года. Однако в тот момент активная область находилась на обратной стороне Светила и не могла повлиять на Землю. Сейчас она находится в положении, при котором её воздействие на нашу планету максимально. При этом мощность второй вспышки в 5 раз меньше первой.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы.

Есть и позитивные последствия для "охотников" за полярным сиянием - одним из известных проявлений магнитных бурь. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснял "Облгазете": "Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км".

Областная газета Свердловской области

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