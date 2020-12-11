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11 декабря 2020, 18:15

В выходные свердловчане увидят сближение Луны и Венеры

Город перед рассветом

В выходные Солнце будет вставать около 9:30. Фото: Галина Соловьёва

12 и 13 декабря тонкий серп Луны окажется с рядом с утренней звездой Венерой. Пару можно будет отыскать на небе за час до восхода Солнца.

Убывающая Луна будет находиться севернее Венеры. В выходные Солнце будет вставать около 9:30.

"Наблюдать можно невооружённым глазом в юго-восточной части неба низко над горизонтом", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По данным Московского планетария, покрытие Луной Венеры будет наблюдаться 12 декабря на Дальнем Востоке, 13 декабря - на Чукотском полуострове. 14 декабря 2020 года произойдёт новолуние, а за день до Нового года - полнолуние. 16 и 17 декабря Луна окажется рядом с планетами-гигантами Юпитером и Сатурном.

Справка

Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. Из-за того, что она видна на небе по утрам, её также называют утренней звездой. В бинокль или телескоп её чаще всего можно рассмотреть в виде белого серпа.

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В 2021 году землян ждут два лунных и два солнечных затмения.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

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