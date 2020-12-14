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14 декабря 2020, 08:33

Сегодня произойдёт последнее солнечное затмение года

Затмение Солнца

В 2021 году землян ждут два солнечных затмения. Россияне снова смогут увидеть только одно из них. Фото: Московский планетарий

14 декабря вечером произойдёт полное затмение Солнца. Оно станет последним в 2020 году.

Частные фазы смогут наблюдать жители Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки. У них будет шанс увидеть невооружённым глазом корону Солнца, которая вспыхнет вокруг полностью закрытого Луной диска Светила.

Россияне не смогут увидеть затмение, Московский планетарий организует для любителей подобных астрономических событий прямую трансляцию. Она начнётся в 17:25 по мск.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей наша планета, спутник Земли и Светило выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.

В 2020 году произошло сразу четыре лунных затмения: 10 января5 июня, 5 июля и 30 ноября. Одно солнечное затмение (кольцеобразное) состоялось 21 июня.

В 2021 году землян ждут два лунных и два солнечных затмения.

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Фото: Московский планетарий

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Сегодня произойдёт последнее солнечное затмение года