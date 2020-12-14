Сегодня произойдёт последнее солнечное затмение года

14 декабря вечером произойдёт полное затмение Солнца. Оно станет последним в 2020 году.
Частные фазы смогут наблюдать жители Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки. У них будет шанс увидеть невооружённым глазом корону Солнца, которая вспыхнет вокруг полностью закрытого Луной диска Светила.
Россияне не смогут увидеть затмение, Московский планетарий организует для любителей подобных астрономических событий прямую трансляцию. Она начнётся в 17:25 по мск.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей наша планета, спутник Земли и Светило выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.
В 2020 году произошло сразу четыре лунных затмения: 10 января, 5 июня, 5 июля и 30 ноября. Одно солнечное затмение (кольцеобразное) состоялось 21 июня.
В 2021 году землян ждут два лунных и два солнечных затмения.
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Какие космические события можно наблюдать в небе над Свердловской областью?