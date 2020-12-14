Сегодня произойдёт последнее солнечное затмение года

В 2021 году землян ждут два солнечных затмения. Россияне снова смогут увидеть только одно из них. Фото: Московский планетарий

14 декабря вечером произойдёт полное затмение Солнца. Оно станет последним в 2020 году.

Частные фазы смогут наблюдать жители Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки. У них будет шанс увидеть невооружённым глазом корону Солнца, которая вспыхнет вокруг полностью закрытого Луной диска Светила.

Россияне не смогут увидеть затмение, Московский планетарий организует для любителей подобных астрономических событий прямую трансляцию. Она начнётся в 17:25 по мск.

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Фото: Московский планетарий