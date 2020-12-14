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14 декабря 2020, 13:51

Свердловчанин заснял декабрьский звездопад Геминиды

Метеорный поток Геминиды

Звездопад приобрёл своё название благодаря созвездию Близнецов, в котором находится радиант потока (от лат. Gemini). Фото: Московский планетарий

В ночь на 15 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды. В час можно будет увидеть до 120 "падающих звёзд". Фотограф из Ирбита Илья Янковский уже поделился трансляцией звездопада.

Уралец снимал Геминиды 9 часов минувшей ночью. До этого он впервые детально заснял ноябрьские метеоры Леониды с ярким зелёным следом.

Все желающие смогут наблюдать метеорный поток Геминиды до 17 декабря включительно в южной части неба над горизонтом. Звездопад приобрёл своё название благодаря созвездию Близнецов, в котором находится радиант потока (от лат. Gemini). В декабре это созвездие хорошо видно всю ночь.

"Луна в фазе близкой к новолунию (14 декабря – новолуние) отсутствует на ночном небе и не помешает наблюдениям. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России. Метеоры, часто белые и яркие, могут падать очень часто - до 120-150 метеоров в час можно увидеть на тёмном незасвеченном городскими огнями небе", - рассказали в Московском планетарии.

Геминиды превосходят по количеству "падающих звёзд" все остальные ежегодные потоки, включая августовские Персеиды

Источником потока в отличие от большинства других звездопадов является не комета, а астероид Фаэтон. Он подлетает к Солнцу ближе любого другого известного астероида, поэтому его назвали в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.

С Землёй астероид сближался в 2017 году (на рассотяние 10,3 млн ум). Следующие сближения произойдут только в 2050, 2060, а самое тесное – 14 декабря 2093 года, когда ожидаемое расстояние между нашей планетой и Фаэтоном тогда составит всего около 3 млн км!

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