Луна сблизится с тесной парой Юпитер - Сатурн

Луна пройдёт южнее планет-гигантов. Фото: Московский планетарий

16, 17 и 18 декабря тонкий месяц окажется рядом с планетами-гигантами. 21 и 22 декабря Юпитер и Сатурн максимально сблизятся друг с другом и будут наблюдаться в виде двойной яркой звезды.

Явления можно будет увидеть невооружённым глазом сразу после захода Солнца на юго-западе. Луна пройдёт южнее планет-гигантов.

"16, 17 и 18 декабря Луна окажется рядом с очень тесной парой небесных светил Юпитером и Сатурном. Жители Свердловской области смогут наблюдать вечером, с 17:00, а также ночью и утром. 21 и 22 декабря произойдёт одно из самых редких явлений - сближение Юпитера и Сатурна. Расстояние между ними составит около 1/5 части лунного диска", - рассказала инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что Луна начнёт расти на небе с 16 декабря. За день до Нового года произойдёт полнолуние.

Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). В бинокль можно разглядеть четыре наиболее крупных спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

- пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). В бинокль можно разглядеть четыре наиболее крупных спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера (радиус - 60 тысяч км, масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли). При изучении Сатурна через бинокль есть шанс увидеть кольца планеты и спутник Титан. Видимое сближение Юпитера и Сатурна происходит раз в 20 лет. Последний раз это было в мае 2000 года. Такое близкое соединение, когда планеты разделяет всего несколько угловых минут, было почти 800 лет назад – 4 марта 1226 года.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум