Парад планет-гигантов и их спутников пройдёт в самую короткую ночь года

В Екатеринбурге Солнце сядет уже в 16:18. После этого свердловчане смогут наблюдать парад планет-гигантов. Фото: Московский планетарий

20, 21 и 22 декабря можно будет увидеть редкое сближение планет-гигантов Юпитера и Сатурна на ночном небе. Окружающие их спутники выстроятся на одном луче зрения при наблюдении в телескоп.

Без бинокля и телескопа можно будет увидеть яркую "двойную" звезду - планеты-гиганты визуально "сольются" в одно светило. Явление можно наблюдать на юго-западном горизонте сразу после захода Солнца. 20, 21 и 22 декабря окольцованный гигант будет находиться севернее полосатого гиганта.

"Произойдёт одно из самых редких явлений, которые можно будет наблюдать на Урале - сближение Юпитера и Сатурна до 6 угловых минут, что составляет около 1/5 части лунного диска", - сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, что 21 декабря произойдёт зимнее солнцестояние: землян ждёт самый коротки день и самая длинная ночь в 2020 году. В Екатеринбурге продолжительность дня составит 6 часов 44 минуты, Солнце сядет уже в 16:18. После этого свердловчане смогут наблюдать парад планет-гигантов.

Отметим, что самый длинный день этого года также запомнился космическим событием - кольцеобразым затмением Солнца.

Справка "ОГ" Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). В бинокль можно разглядеть четыре наиболее крупных спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

- пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера (радиус - 60 тысяч км, масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли). При изучении Сатурна через бинокль есть шанс увидеть кольца планеты и спутник Титан. Видимое сближение Юпитера и Сатурна происходит раз в 20 лет. Последний раз это было в мае 2000 года. Такое близкое соединение, когда планеты разделяет всего несколько угловых минут, было почти 800 лет назад – 4 марта 1226 года. Читайте также:парад планет-2020: как и когда наблюдать.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: Московский планетарий