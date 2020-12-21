Наступил самый короткий день в 2020 году

В Екатеринбурге световой день сегодня продлится 6 часов 44 минуты и 28 секунд. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 21 декабря, на Земле наступил день зимнего солнцестояния. В Северном полушарии ожидаются самый короткий день и самая длинная ночь в году.

В Екатеринбурге световой день продлится 6 часов 44 минуты и 28 секунд. Восход Солнца произойдёт в 9:34, заход - в 16:19. Для сравнения, в день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце светит в Екатеринбурге 17 часов 51 минуту.

Отметим, что после дня зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начнёт увеличиваться, 31 декабря 2020 года она составит 6 часов 51 минуту.

"В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Светила. Сегодня в полдень можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в Северном полушарии Земли", - рассказывали ранее в Московском планетарии.

Добавим, что с 21 декабря в Северном полушарии Земли начинаются астрономическая зима, а в Южном - лето.

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