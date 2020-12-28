Космонавты на МКС встретят Новый год 16 раз

На МКС за сутки встречают 16 рассветов. Новый 2021-й год космонавты смогут отметить 16 раз. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

У космонавтов на Международной космической станции есть шанс отметить Новый год-2021 16 раз. На каждом из 16 витков вокруг Земли они будут пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января. Россиянин Сергей Кудь-Сверчков рассказал, как пройдёт праздник на МКС и о новогоднем столе.

"Отмечать мы начнём в 15:00 по Москве вместе с жителями Петропавловска-Камчатского и будем продолжать на каждом витке, проходящем над нашей огромной страной от Камчатки до Калининграда", - рассказал космонавт Роскосмоса в своём Instagram.

Линию смены дат МКС пересечёт над Тихим океаном в 16:05 по мск. "Под нами на Земле наступит уже 1 января, на борту станции всё ещё будет 31 декабря", - отметил Сергей Кудь-Сверчков. В полночь по Москве он надеется связаться по Интернету с семьёй.

Российский космонавт также сообщил, что на орбите такие же традиции, как на Земле. Космонавты наряжают небольшую искусственную ель небьющимися игрушками и украшают станцию. В новогоднем меню из праздничных блюд будут только бутерброды с икрой. Россияне планируют пригласить на праздничный ужин американских коллег. Они даже подготовили для астронавтов подарки, которые захватили с Земли. Какие подарки - пока секрет. 1-7 января у космонавтов будут праздничными выходными. Они будут заниматься уборкой и спортом на станции, а также звонить друзьям и близким.

Напомним, что сейчас в космической командировке находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

"Экипаж 64-й экспедиции на МКС искренне желает вам крепкого здоровья, космических успехов, семейного счастья, домашнего уюта. С наступающим Новым годом, Земля. С новым счастьем!" - закончил своё видеообращение Сергей Кудь-Сверчков.