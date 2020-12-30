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Общество / Космос
30 декабря 2020, 11:40

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, чем ему запомнился 2020 год

Сергей Прокопьев

В этом году дочка Сергея Прокопьева - Анна вышла замуж. Фото: Павел Ворожцов

Космонавт из Екатеринбурга, Герой России Сергей Прокопьев рассказал "Областной газете", чем ему запомнился уходящий год, кроме коронавируса. Он отметил, что у него произошло много приятных событий, связанных с близкими людьми.

Сергей Прокопьев также сообщил, что летом, когда ограничения по корнавирусу ослабили, он съездил в Екатеринбург навестить маму и родственников.

"После возвращения в Звёздный городок в моей жизни случилось ещё одно радостное событие – вышла замуж дочь Анна. Свадьбу сыграли в Ульяновске, где в Институте гражданской авиации учился мой зять. Собрались небольшим семейным кругом на берегу Куйбышевского водохранилища и отпраздновали. А в августе встретился со старшим братом Валентином в аэроклубе Мензелинска, где мы вместе отрабатывали элементы специальной парашютной подготовки", - рассказал Сергей Прокопьев.

Слева направо: Сергей Прокпьев, его жена Екатерина, дочь Анна. Фото: из личного архива Сергея Прокопьева

Добавим, что Сергею Прокопьеву 45 лет. У него двое детей - дочь и сын.

Напомним, что екатеринбургский космонавт находился в полугодовой "космической командировке" на Международной космической станции в 2018 году. Сергей Прокопьев звонил корреспонденту "Областной газеты" прямо с борта МКС. А в марте 2019 года, во время своей послеполётной реабилитации, он стал гостем нашей редакции. В эксклюзивном интервью он рассказал о своём полёте, жизни на борту МКС, планах по высадке на Луну, зелёных человечках и будущем музее космонавтики в Екатеринбурге. Затем, в преддверии Дня космонавтики, корреспонденты "Облгазеты" встретились с космонавтом Сергеем Прокопьевым в Звёздном городке и побывали на Международной космической станции.

В свежем номере "Областной газеты" также рассказывается о других известных уральцах и запомнившимся им событиям.

Областная газета Свердловской области

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