Российские космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом

В следующем году исполнится 60 лет первому полёту человека к космос. Фото: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на орбите, поздравили всех жителей Земли с Новым 2021-м годом. В Роскосмосе напомнили, что в следующем году исполнится 60 лет первому полёту человека к космос.

Уходящий год стал юбилейным для МКС: 20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж.

"С тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников. Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового - 21-го", - отметил в видеообращении Сергей Кудь-Сверчков.

Ранее он рассказал, что космонавты на Международной космической станции встречают Новый год 16 раз.

Российские космонавты назвали 2020 год серьёзным испытанием для всей планеты.

"Но все мы, жители Земли, снова доказали, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть, - жизнь. Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем", - обратился к Землянам из космоса Сергей Рыжиков.

Экипаж на МКС в этом году несколько раз изолировался в российском сегменте. Но не из-за коронавируса, а из-за утечки воздуха. В результате было установлено, что утечка происходит в российском модуле "Звезда". Его загерметизировали. Жизни космонавтов ничто не угрожает.

Напомним, что сейчас в космической командировке находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.