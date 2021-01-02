2 января взойдёт самое большое Солнце в 2021 году

Новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 2 января, в 9:35 взойдёт самое большое Солнце в наступившем году. Расстояние между Землёй и Светилом будет минимальным - 147 млн км. Диск Солнца будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.

Отметим, что смена времён года не зависит от расстояния Земли до Солнца. На это влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Светилу наша планета находится зимой, а дальше всего – летом.

Добавим, что за январь продолжительность светового дня увеличится на 1,5 часа. Если в начала месяца Солнце будет вставать в 9:30 и садиться в 16:30, то к концу января восход будет происходить около 9:00, а заход - около 17:30.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН рассказали, что новогодние каникулы-2021 пройдут в комфортной геомагнитной обстановке: без вспышек на Солнце.

"Предстоящий год должен быть относительно спокойным с умеренным ростом солнечной активности. За год может пройти до 10-20 слабых и 1-2 заметных магнитных бурь. Ожидается заметное увеличение числа солнечных вспышек, но их абсолютная мощность будет небольшой, а влияние на Землю слабым. Есть вероятность, что в 2021 году на Солнце будет зарегистрирована первая в новом цикле солнечная вспышка высшего балла X. Пока предварительно доминирует точка зрения, что он будет слабым", - сообщили специалисты.

Справка Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Наша планета движется вокруг Светила по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием. Наша планета проходит её в начале января. Самую далёкую точку - афелий Земля обычно проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн. км от Солнца. Напомним, что в прошлом году самое большое Солнце в году всходило 5 января, самое маленькое - 4 июля.

Фото: Московский планетарий

Фото: Московский планетарий