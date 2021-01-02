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2 января 2021, 09:25

Новогодний звездопад Квадрантиды-2021: как и когда наблюдать

Звёздное ночное небо

Наблюдения лучше всего проводить после полуночи вдали от городских огней. Фото: Алексей Кунилов

Жители Свердловской области смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Пик первого звездопада в 2021 году придётся на ночь со 2 на 3 января. Рассказываем, как и когда наблюдать.

Метеорный поток действует традиционно до 12 января. Предстоящей ночью можно будет увидеть до 110 метеоров в час или 1-2 "падающих звёзд" в минуту.

Смотреть нужно в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид. Наблюдения лучше всего проводить после полуночи вдали от городских огней. В этом году любителям звёздного неба может помешать убывающая Луна.

"Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Радиант Квадрантид (область вылета метеоров) находится в созвездии Волопас. Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи", - напомнили в Московском планетарии.

Квадрантиды - ежегодно действующий поток. В прошлом году пик приходился на ночь с 4 на 5 января.

Добавим, что в январе можно также наблюдать Меркурий и Нептун по утрам, Уран и Марс - ночью, а Венеру - по утрам.

Фото: Московский планетарий
Фото: Московский планетарий

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Областная газета Свердловской области

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