Уральцы вечером смогут разглядеть три планеты рядом с месяцем

Юпитер, Меркурий и Сатурн будут видны на вечернем небе весь январь. Фото: Московский планетарий

14 января вечером жители Свердловской области смогут разглядеть на небе Юпитер, Меркурий и Сатурн. Три планеты окажутся вблизи тонкого месяца.

Наблюдения лучше начинать через час после захода Солнца. В Свердловской области Солнце сядет сегодня около 16:50.

"Сегодня погода позволит проверить свою наблюдательность тем, у кого открыт вид до горизонта в сторону юго-запада. Низко над горизонтом можно попытаться найти однодневный серп Луны, планету Юпитер и Меркурий. Возможно, в бинокль удастся разглядеть и планету Сатурн. Все объекты находятся на небольшом удалении друг от друга", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что все три планеты будут видны на вечернем небе весь январь.

Меркурий - это ближайшая планета к Солнцу. Она движется по небу быстрее других и обращается вокруг Светила всего за 88 дней. Именно поэтому её назвали в честь, быстрого, крылатого древнеримского бога торговли. С 18 января наступает наилучшая видимость Меркурия с 17:00 до 18:30. Кроме того, лучшая вечерняя видимость для нашей страны будет в мае, а лучшая утренняя – в октябре. Юпитер - пятая планета от Солнца. В бинокль можно разглядеть её диск и четыре наиболее крупных спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. 29 января произойдёт соединение планеты с Солнцем. Наилучшая видимость полосатого гиганта относится к периоду противостояния (20 августа). Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера. Бинокль позволит увидеть её кольца и спутник Титан. 24 января произойдёт соединение Сатурна с Солнцем. Окольцованный гигант лучше всего будет виден также близ противостояния 2 августа.

Видимость в Свердловской области 14 января. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум.