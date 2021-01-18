Темы дня

Общество / Космос
18 января 2021, 13:52

Уральцы смогут разглядеть в бинокль Уран рядом с Марсом

Марс и Уран на вечернем небе

Наблюдения можно вести вечером и ночью. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

На этой неделе жители Свердловской области могут наблюдать за недоступной для невооружённого глаза планетой Уран. В ближайшие дни она будет находиться рядом с Марсом. 21 января к ним присоединится растущая Луна.

Наблюдения можно вести вечером и ночью.

"На этой неделе можно с лёгкостью найти на небе планету Уран в небольшой телескоп или бинокль. С 18-21 января на расстоянии 3-4 видимых дисков Луны севернее Урана будет находится яркая планета Марс. 21 января южнее Урана и Красной планеты пройдёт Луна в фазе первой четверти", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что 24 декабря растущая Луна окажется в апогее (наибольшем удалении от Земли), расстояние составит 404360 км. Полнолуние произойдёт 28 января.

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. В телескоп наблюдается небольшой диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали, без телескопа и бинокля Марс виден в виде "звезды" с красноватым оттенком. 

Для Марса 2021 год - благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине - видимость планеты неблагоприятна, так как 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем.

Уран - седьмая по удалённости от Светила планета. Она относится к ледяным гигантам и названа в честь греческого бога неба Урана. Это самая холодная планета Солнечной системы с минимальной температурой -224 °C. У неё обнаружены 27 естественных спутников, а также слабо выраженная система колец.

Разглядеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Невооружённым глазом планету можно наблюдать в периоды новолуний на тёмном чистом небе. Лучше всего наблюдать осенью.

Видимость планет в январе-2021. Фото: Московский планетарий.
Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сюжет

Календарь астрономических событий
Какие космические события можно наблюдать в небе над Свердловской областью?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.01.2021, 13:52 / Общество
Уральцы смогут разглядеть в бинокль Уран рядом с Марсом
18.01.2021, 13:35 / Общество
Жертвами COVID-19 на Среднем Урале стали ещё 17 человек
18.01.2021, 13:22 / Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в России снижается четвёртый день подряд
18.01.2021, 13:16 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 390 случаев коронавируса
18.01.2021, 12:55 / Общество
В Каменске-Уральском владелец собаки заплатит покусанной женщине-инвалиду 30 тысяч