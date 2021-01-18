Уральцы смогут разглядеть в бинокль Уран рядом с Марсом

Наблюдения можно вести вечером и ночью. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

На этой неделе жители Свердловской области могут наблюдать за недоступной для невооружённого глаза планетой Уран. В ближайшие дни она будет находиться рядом с Марсом. 21 января к ним присоединится растущая Луна.

Наблюдения можно вести вечером и ночью.

"На этой неделе можно с лёгкостью найти на небе планету Уран в небольшой телескоп или бинокль. С 18-21 января на расстоянии 3-4 видимых дисков Луны севернее Урана будет находится яркая планета Марс. 21 января южнее Урана и Красной планеты пройдёт Луна в фазе первой четверти", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что 24 декабря растущая Луна окажется в апогее (наибольшем удалении от Земли), расстояние составит 404360 км. Полнолуние произойдёт 28 января.

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. В телескоп наблюдается небольшой диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали, без телескопа и бинокля Марс виден в виде "звезды" с красноватым оттенком. Для Марса 2021 год - благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине - видимость планеты неблагоприятна, так как 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем. Уран - седьмая по удалённости от Светила планета. Она относится к ледяным гигантам и названа в честь греческого бога неба Урана. Это самая холодная планета Солнечной системы с минимальной температурой -224 °C. У неё обнаружены 27 естественных спутников, а также слабо выраженная система колец. Разглядеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Невооружённым глазом планету можно наблюдать в периоды новолуний на тёмном чистом небе. Лучше всего наблюдать осенью.

Видимость планет в январе-2021. Фото: Московский планетарий.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум