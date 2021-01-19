Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков (внизу справа), четыре астронавта НАСА и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований. Фото: со страницы Сергея Кудь-Свечкова во "Вконтакте"

У российских космонавтов заканчиваются запасы еды на МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс". Американцы безвозмездно поделились с коллегами 13 контейнерами с рационами питания.

Известно, что российский космический "грузовик" с провизией должен был отправиться к станции 11 декабря. Однако запуск был перенесён на 15 февраля из-за необходимости проведения дополнительных проверок.

"Российская сторона в связи с отсрочкой старта "Прогресса МС-16" просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших её запасов на станции", - рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев

Сейчас в космической командировке находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

До этого в орбитальном доме жил несколько месяцев, в том числе российский космонавт Иван Вагнер. По возвращении он рассказал, как питаются космонавты на Международной космической станции.

"Приготовили, к примеру, борщ обычным способом, потом влагу оттуда удалили и поместили в вакуумный пакет. Он имеет горловину в виде "ласточкиного хвоста", через который мы на орбите заливаем теплую воду, и продукт становится съедобным. В невесомости больше хочется острого и кислого, потому что не хватает вкусовых раздражителей. У нас есть штатный рацион питания, рассчитанный на 16 суток. На каждый день – своё меню, а потом в том же порядке всё повторяется", - рассказал в интервью ЦПК Иван Вагнер. Иван Вагнер отметил, что космонавты на станции часто делятся едой. Так, кофе с молоком и сахаром, поставленный из России очень понравился американскому астронавту Крису Кэссиди. "У него даже примета была: если утром удастся его "выпить", значит, день хорошо пройдеё. Коллеги-астронавты тоже охотно угощали нас своими продуктами. У них в меню были блюда мексиканской, итальянской кухни", - сообщил космонавт Роскосмоса.

Читайте также:в космосе как на самоизоляции: Роскосмос напомнил о балансе питания и физической активности.