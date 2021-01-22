Зимние полёты МКС: как и когда наблюдать

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев предоставил "Областной газете" график видимых полётов МКС на конец января. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

В конце января - начале февраля Международная космическая станция будет видна в небе над Уралом. Свердловчане смогут увидеть морозные полёты невооружённым глазом. Рассказываем, как и когда наблюдать МКС.

В Свердловской области вечерняя видимость МКС начинается с конца недели. Сегодня, 22 января, следить за полётом станции можно с 19:39. Затем она будет показываться в южной части небе дважды за вечер.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев предоставил "Областной газете" график видимых полётов МКС на конец января.

Фото: график полётов МКС

Подробности об условиях видимости МКС рассказал российский космонавт, находящийся сейчас на орбите.

"До 4 февраля при ясной погоде у вас снова есть шанс помахать нам! Если ваши окна выходят на юг, то даже не придётся выходить на улицу в нынешнюю погоду. МКС видно невооружённым глазом в виде яркой звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную. По мере своего движения станция меняет блеск, в пике зачастую сильно превосходя Юпитер и в некоторые из пролётов лишь немного не дотягивая до Венеры", - сообщил Сергей Кудь-Сверчков.

Ранее он заснял зимний Екатеринбург с борта МКС.

Отметим, что МКС облетает Землю за сутки около 16 раз. При наличии небольшого телескопа есть шанс разглядеть солнечные батареи станции. Обычно её принимают за букву "Н" или "Г". От самолёта МКС можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению.