60 лет назад были назначены первые космонавты

В апреле этого года исполнится 60 лет первому полёту человека к космос. Фото: Роскосмос

Ровно 60 лет назад, 25 января 1961 года приказом Главнокомандующего ВВС № 21 были назначены первые космонавты. Среди них значилирсь Юрий Гагарин, Валерий Быковский, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Герман Титов.

Им присвоили квалификацию "космонавт ВВС". Перед этим кандидаты успешно сдали экзамены. Экзаменационная комиссия дала рекомендации по очерёдности, с которой их следует отправлять в полёты. Первым в этом списке значился Юрий Гагарин.

"Подготовка, стартовавшая в марте 1960 года, продолжалась вплоть до исторической даты - 12 апреля 1961 года. Испытания проводились в барокамере, на центрифуге, в термокамере, на вибростенде. Космонавты проводили в длительной изоляции 10-15 суток. Занимались парашютной подготовкой, испытывали на себе действие невесомости, продолжали изучать другие дисциплины, в том числе спецкурс киносъёмки. 23 марта 1961 года командиром отряда стал Юрий Гагарин, который менее чем через месяц после назначения первым покорил космическое пространство", - напомнили в Роскосмосе.

Макет корабля "Восток", на котором тренировались первые космонавты, сейчас хранится в Музее Центра подготовки космонавтов.

В апреле этого года исполнится 60 лет первому полёту человека к космос.

Напомним, что 2020 год стал юбилейным для МКС: 20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж. Сейчас на орбите находятся 7 человек, в том числе два россиянина.