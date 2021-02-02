Названы новые кандидаты в космонавты

Претендовать на место в отряде могли россияне до 35 лет, получившее высшее, преимущественно техническое образование. Фото: Роскосмос

Завершился отбор в космонавты Роскосмоса, стартовавший в 2019 году. Из 2 229 человек отобраны четыре, они могут стать космонавтами-испытателями через два года.

Профессию будут осваивать Сергей Иртуганов (уроженец Ульяновска), Александр Колябин (родился в г. Протвино Московской области), Сергей Тетерятников (уроженец с. Успеховка Минералводовского района Ставропольского края) и Арутюн Кивирян (г. Майкоп республики Адыгея). В ближайшее время они начнут изучать курс общекосмической подготовки.

Напомним, что претендовать на место в отряде могли россияне до 35 лет, получившее высшее, преимущественно техническое образование. Кандидаты проходили медицинские и психологические обследования, отбор на соответствие требованиям по образованию и профпригодности, тесты на соответствие требованиям по физической подготовленности.

Всего планировалось отобрать 4-6 человек.

Напомним, что в 2018 году одним из восьми кандидатов в космонавты стал Евгений Прокопьев из Екатеринбурга, брат Героя России, космонавта Сергея Прокопьева. Евгений прошёл общекосмическую подготовку, тренировку по наблюдению земных объектов, тренировку в невесомости, а также парашютную подготовку. Однако после сдачи экзменов он не смог получить удостоверение космонавта-испытателя.