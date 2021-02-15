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Общество / Космос
15 февраля 2021, 09:46

К МКС отправили корабль с продовольствием

Грузовой корабль, схема полёта

На борту корабля будут также рационы питания, наборы свежих фруктов и овощей, в которых есть яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок. Фото: Роскосмос

15 февраля с Байконура запустили корабль "Прогресс МС-16". Он доставит на Международную космическую станцию свежие продукты для космонавтов, топливо и снаряжение для экспериментов.

"Грузовик" на орбиту выведет ракета-носитель "Союз-2.1а". Стыковка к модулю "Пирс" запланирована через 50 часов, 17 февраля.

"На станцию отправится снаряжение для экспериментов: прибор "Фотобиореактор" для исследования возможности получения продуктов питания и кислорода из водорослей; лабораторию "Каскад" для разработки методов производства клеточных культур в условиях микрогравитации; пробники "Биодеградация» для мониторинга состава микроорганизмов в атмосфере МКС", - рассказали в Роскосмосе.

Грузовой корабль также уведёт с МКС стыковочный модуль "Пирс". На его место прибудет многофункциональный лабораторный модуль "Наука". "Пирс" будет затоплен в водах Тихого океана.

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что на борту корабля находятся также рационы питания, наборы свежих фруктов и овощей, в которых есть яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

Сейчас на станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчковастронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Известно, в январе у российских космонавтов закончились запасы еды из-за переноса запуска "грузовика" на февраль. Американские коллеги безвозмездно поделились своими рационами питания.

Областная газета Свердловской области

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