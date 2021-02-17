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Общество / Космос
17 февраля 2021, 11:34

К МКС пристыковался грузовой корабль спустя двое суток после запуска

Грузовой корабль летит к МКС

У корабля "Прогресс МС-16" важная миссия: в этом году он отстыкуется от МКС вместе с "Пирсом" и сведёт его с орбиты. Фото: космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера

Грузовой корабль "Прогресс МС-16" успешно пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС. Он проделал свой путь от Земли до станции за 50 часов.

Стыковка происходила в телеоператорном режиме по рекомендации Центра управления полётами. Корабль массой 7 тонн был запущен с Байконура в понедельник утром. За неделю до прибытия корабля российские космонавты провели тренировку по ТОРУ.

"Это телеоператорный режим управления, режим удаленного управления объектом по изображениям с телекамер. Это маловероятно, но если по каким-то причинам во время причаливания и стыковки у "грузовика" откажет автоматическая система управления, то экипаж на станции должен перехватить управление и пристыковать корабль к МКС вручную", - написал ранее в соцсетях Сергей Кудь-Сверчков.

В Роскосмосе объяснили, что переход на телеоператорный режим управления был осуществлён из-за отклонения корабля от оси причаливания.

"Грузовик" доставил на орбитальный дом свежие продукты, в том числе яблоки, апельсины, лук и чеснок, для российских космонавтов, воду, топливо, а также оборудование для экспериментов.

У корабля "Прогресс МС-16" важная миссия: в этом году он отстыкуется от МКС вместе с "Пирсом" и сведёт его с орбиты. "Пирс" будет затоплен в Тихом океане, а на его место прибудет новый модуль "Наука". Российские космонавты начнут работать в этом модуле.

"Грузовик" на станции 17 февраля встречают космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчковастронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Известно, что в январе у российских космонавтов закончились запасы еды из-за переноса запуска "Прогресса" на февраль. Американские коллеги безвозмездно поделились с россиянами своими рационами питания.

Областная газета Свердловской области

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