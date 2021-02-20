Дмитрий Рогозин ответил мемом на снимки американского марсохода

Дмитрий Рогозин наложил на снимок свою фотографию и сопроводил это подписью: "Первое, что увидели американцы на Марсе". Фото: телеграм-канал Дмитрия Рогозина

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсетях фотоколлаж в ответ на снимки, отправленные марсоходом на Землю. Ранее американский аппарат Perseverance ("Настойчивость") совершил посадку на Красной планете.

На первых технических снимках, которые отправил марсоход, видна поверхность другой планеты. В соцсетях моментально появились различные фотоколлажи: пользователи накладывали на изображение, например, картинку инопланетянина.

Дмитрий Рогозин наложил на снимок свою фотографию и сопроводил мем подписью: "Первое, что увидели американцы на Марсе". Получилось так, будто он "заглядывает" в камеру приземлившегося марсохода.

Напомним, что миссия Mars 2020 была запущена НАСА летом 2020 года. Аппарат преодолел более 400 миллионов километров за 203 дня и приземлился на Красной планете. Он несколько лет будет изучать кратер Езеро и грунт на планете. Это пятый марсоход в истории НАСА.

Ранее Роскосмос уже официально поздравил НАСА с посадкой марсохода на Красную планету.