Российский космонавт заснял зимний город на Южном Урале

Так сейчас выглядит Магнитогорск из космоса. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

В объектив космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова попал заснеженный челябинский город. Снимок сделан с борта Междунарожной космической станции.

Всего космонавт опубликовал 10 новых снимков. Ему удалось заснять пять городов-курортов, а также Владикавказ, Брянск, Тулу и Мичуринск. В подписи к снимку зимнего Магнитогорска Сергей Кудь-Сверчков напомнил, что это один из самых молодых городов России (1929 год).

Ранее он публиковал снимок новогоднего Екатеринбурга.

Сейчас у жителей Урала есть возможность увидеть МКС на утреннем небе. Рассказываем, когда и как наблюдать.

Напомним, что Международная космическая станция облетает Землю за сутки около 16 раз. Сейчас на станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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