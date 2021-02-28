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Общество / Космос
28 февраля 2021, 17:13

Первый спутник "Арктика-М" успешно вывели на орбиту

Космическая система «Арктик-М»

Орбитальная группировка системы на первом этапе будет состоять из двух аппаратов «Арктика-М». Фото: сайт «Роскосмоса».

28 февраля с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 на борту. Спутник успешно вышел на орбиту.

«Положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России», ‒ заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в соцсетях. Он уточнил, что связь с аппаратом установлена.

Ранее Рогозин сообщал, что при пуске ракеты-носителя пришлось поволноваться. Ветер был очень сильным ‒ «даже для выносливого «Союза-2» это было на самом пределе допуска по метеоусловиям».

По данным сайта «Роскосмоса», орбитальная группировка системы на первом этапе будет состоять из двух аппаратов «Арктика-М». Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг северной территории страны и морей Северного Ледовитого океана.

Добавим, сегодня отмечается День Арктики. Площадь российской Арктической зоны составляет 5 млн кв. метров. В состав входит девять регионов, где проживает 2,5 млн человек.

Областная газета Свердловской области

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