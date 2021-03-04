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Общество / Космос
4 марта 2021, 09:34

Россия готовится осваивать Венеру

Вид из космоса на Землю

Первым этапом освоения Венеры Россией станет запуск "Венеры-Д" к Утренней звезде. Затем на Землю будет доставлен грунт со второй планеты от Солнца. Фото: Роскосмос

В России стартует проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д". Сейчас заключаются договоры с исполнителями, готовится венерианская программа. Это происходит впервые со времён СССР.

Исполнителями станут НПО им. С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос) и ИКИ РАН. Проектирование станции может занять не менее двух лет. Первым этапом освоения Венеры Россией станет запуск "Венеры-Д" к Утренней звезде. Затем на Землю будет доставлен грунт со второй планеты от Солнца.

"Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности, о венерианской программе. Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат", - сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зелёный.

Напомним, что полвека назад автоматическая станция впервые совершила мягкую посадку на поверхность Венеры и отправила с неё радиосигналы. "Полёт советского зонда помог установить состояние её атмосферы: на поверхности планеты в месте посадки спускаемого аппарата зафиксированы: температура — 475±20°С, давление — 90±15 атм. Венерианский грунт напоминает что-то среднее между песком и вулканическим туфом. "Венера-7" — итог десятилетия работы лучших умов Советского Союза под руководством Сергея Королёва и в дальнейшем Георгия Бабакина", - рассказали ранее в Роскосмосе.

В прошлом году Госкорпорация рассекретила часть документов об освоении Венеры во времена СССР.

Добавим, что одновременно наша страна впервые за 45 лет возобновляет исследование Луны. В октябре этого года Россия готовится запустить к спутнику Земли посадочный аппарат.

Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Из-за того что она видна на небе по утрам, её также называют Утренней звездой. В бинокль или телескоп она чаще всего видна в виде белого серпа.

Областная газета Свердловской области

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