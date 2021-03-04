Роскосмос запускает научно-популярный телеканал о космосе

Он будет транслировать как фильмы и передачи о космосе, так и прямые включения космонавтов с орбиты Земли. Фото: сайт Роскосмоса.

Роскосмос совместно с компанией "Первый ТВЧ" запустит 4 марта телеканал "Первый космический". Он будет транслировать как фильмы и передачи о космосе, так и прямые включения космонавтов с орбиты Земли.

Зрители "Первого космического" смогут узнать новости космической отрасли, посмотреть научно-популярные телепередачи о космосе и устройстве Вселенной, тематические документальные и художественные фильмы.

"Главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов "Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации, которое цитирует ТАСС.

Основным информационным партнёром "Первого космического" станет "Ретро ФМ", а стратегическим партнёром - оператор "Триколор".

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