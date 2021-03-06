Владимир Путин поздравил с днём рождения Валентину Терешкову

В 2017 году, на 80-летие Владимир Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру "Чайка садится на воду" (автор И. Рукавишников) и картину "Чайки над Волгой" (художник В. Зайцев). Фото: пресс-служба Кремля

6 марта день рождения отмечает первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. Президент России Владимир Путин пожелал ей здоровья и поздравил также с Международным женским днём.

"Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны. Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности", - приводит пресс-служба Кремля слова из поздравительной телеграммы.

Досье "ОГ" Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Ярославской области, окончила техникум лёгкой промышленности, работала по специальности. В 1962 году у Сергея Королёва появилась идея запустить в космос женщину. Первоначальные критерии для претенденток были таковы: парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов. Мир узнал о Терешковой 16 июня 1963 года, когда она отправилась в одиночный космический полёт на корабле "Восток-6". На орбите она провела 2 суток 22 часа 50 минут. Кстати, дублёром Валентины Терешковой на первый космический полёт была Ирина Соловьёва, окончившая школу в Серове (Свердловская область). 22 июня 1963 года Валентине Терешковой было присвоено звание Героя Советского Союза.Только через 20 лет, в июне 1983 года, в Космосе побывала первая американка Салли Райд. Кстати 6 марта Валентине Терешковой исполнилось 83 года. Ранее, на 80-летие Владимир Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру "Чайка садится на воду" (автор И. Рукавишников) и картину "Чайки над Волгой" (художник В. Зайцев). Напомним, "Чайка" - было позывным словом Терешковой во время её полёта в космос.

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