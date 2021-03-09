В марте уральцев ждёт самый красивый астрономический вечер весны

Видимость планет в марте 2021 года. Фото: Московский планетарий

В марте Красная планета - Марс будет украшать два близких к Земле рассеянных звёздных скопления Плеяды и Гиады. 19 марта к ним присоединится месяц, это и будет самый красивый астрономический вечер весны-2021.

Уральцы смогут наблюдать явление невооружённым глазом с 20:00, а Марс - в течение всего вечера по вечерам.

"Интересно, что ярчайшая звезда созвездия Телец оранжевого цвета, как и Марс, сейчас сравнима не только по цвету с Красной планетой но и по блеску. В марте Марс будет удаляться от скопления Плеяды и приближаться к Гиадам. Наблюдать сближение Луны с Красной планетой вблизи звёздных скоплений можно 19 марта в юго-западной части неба. Следующее такое явление произойдёт в августа 2022 года", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

19 марта спутник Земли будет находиться южнее Марса и севернее звёздного скопления Гиады. 21 марта Марс пройдёт севернее звезды Альдебаран.

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. В телескоп наблюдается небольшой диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали, без телескопа и бинокля Марс виден в виде "звезды" с красноватым оттенком. Для Марса 2021 год - благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине - видимость планеты неблагоприятная, так как 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем. Альдебаран - одна из ярчайших звёзд на небе. Она находится в голове созвездия Тельца, поэтому её также называют "Глаз Тельца". Гиады - звёздное скопление в созвездии Тельца, видимое невооружённым глазом. Ярчайшие звёзды скопления (Гамма, Дельта, Эпсилон и Тета Тельца) образуют вместе с оранжевым Альдебараном фигуру, похожую на букву V. Плеяды - рассеянное звёздное скопление, которое находится также в созвездии Тельца. Оно является одним из ближайших к Земле и одним из наиболее заметных для невооружённого глаза. У древних греков и римлян восхождение Плеяд поутру до восхода Солнца означало возвращение весны.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: виртуальный планетарий "Стеллариум"