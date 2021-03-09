20 претенденток поборются за главную роль в фильме, съёмки которого пройдут в космосе

Это будет история о девушке, которая никогда не мечтала о космосе, но обстоятельства вынуждают её за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС. Фото: эфир Первого канала

Актрису, которая полетит в октябре на Международную космическую станцию для съёмок в фильме, выберут из 20 кандидаток. В финальной части кастинга им предстоит испытание на невесомость и в гидролаборатории.

В прошлом году Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White заключили договорённость о создании художественного фильма. Его рабочее название - "Вызов". Это будет история о девушке, которая никогда не мечтала о космосе, но обстоятельства вынуждают её за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС. Некоторые эпизоды фильма будут сниматься на борту орбитального дома. Для этого на МКС отправятся актриса и режиссёр Клим Шипенко, известный по картинам "Салют-7" и "Холоп". Они проведут с настоящими космонавтами 12 суток.

В эфире Первого канала ведущий сообщил сегодня, что из тысяч анкет от потенциальных актрис-космонавтов было отобрано 20 заявок. Среди прошедших отбор есть известные российские актрисы - в том числе Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина, Анна Васильева. Все имена не разглашаются. В итоге будут отобраны исполнительница главной роли и её дублёр. Последнее слово будет за лётной комиссией.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что претенденток ждут серьёзные испытания: "Испытание на невесомость, испытание в гидролаборатории. Испытание на работу в узком замкнутом пространстве. Испытание на реакцию в нештатной ситуации, когда надо немедленно принимать какое-то действие, а не просто впадать в ступор".

Избранным придётся посвятить полгода жизни тренировкам и обучению перед полётом. На основе этого эксперимента появится ускоренная программа по подготовке космонавтов.