В конце марта Землю накроет трёхдневная магнитная буря

Фото полярного сияния - проявления магнитной бури - космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Свечкова, сделанное с борта Международной космической станции

Магнитная буря накроет Землю 28, 29 и 30 марта. В 20-х числах марта магнитосфера будет возмущённой. Сегодня магнитной бури не предвиделось, однако она неожиданно накрыла нашу планету.

В полдень по московскому времени была зафиксирована умеренная магнитная буря класса G2.

Стоит отметить, что она не представляет опасности для здоровья, однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Кроме того, возможны сбои в электронном оборудовании, а также рост радиационной нагрузки на космические средства.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы.

Есть и позитивные последствия для "охотников" за полярным сиянием - одним из известных проявлений магнитных бурь. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснял "Облгазете": "Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км".

В следующий раз магнитная буря может вернуться 10 апреля 2021 года. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН пока никак не комментируют зафиксированные данные.

Фото: лаборатория рентгеновской астрономии Солнца