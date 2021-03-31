Миллион памятных монет выпущен к 60-летию первого полёта человека в космос

В обращение поступят тысяча серебряных монет и 500 серебряных монет с цветным порытием. Фото: ЦБ РФ

31 марта Банк России выпустил в обращение более миллиона 25-рублёвых памятных монет. Все они посвящены 60-летию первого полёта человека в космос. Юбилей будет отмечаться 12 апреля.

Миллион монет выпущен из недрагоценных металов. Их украшает изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне звёздного неба.

Фото: ЦБ РФ

Кроме того, в обращение поступят тысяча серебряных памятных монет и 500 серебряных монет с цветным покрытием номиналом 25 рублей. На них также изображён летящий человек на фоне звёзд и зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца.

"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

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