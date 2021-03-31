После Марса полетим на спутники Юпитера

Сергей Крикалёв порой относится критично к развитию российской космонавтики, но на дальние полёты к Марсу и спутникам Юпитера смотрит с оптимизмом. Фото: Галина Соловьева

На днях Екатеринбург посетил человек-легенда – Герой России № 1 Сергей КРИКАЛЁВ, который стоял у истоков российской космонавтики и собирал вместе с американцами на околоземной орбите Международную космическую станцию (МКС). На Урале исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам нечастый гость — все его визиты сюда можно пересчитать по пальцам. От этого встреча с ним была особенно дорогой для редакции «Облгазеты». В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Сергей Крикалёв рассказал о том, какие миры предстоит покорить человеку спустя 60 лет после первого полёта в космос.

Уральский след

При знакомстве с Сергеем Крикалёвым трудно представить, что перед тобой самый титулованный космонавт после Юрия Гагарина и Алексея Леонова, один из четырёх жителей страны, удостоенных одновременно званий Героя Советского Союза и Героя России. Высокий статный мужчина с крепким рукопожатием, которому на вид дашь около полтинника, прост в общении и готов ответить даже на самые неудобные вопросы о космосе. Когда он рассказывает о своих полётах, его голубые глаза излучают свет бесконечных солнечных восходов, которые он встречал на орбите по 16 раз в сутки. Если мерить жизнь восходами, то за 803 дня в космосе он прожил чуть более 35 лет. Его рекорд пребывания вне Земли удалось побить лишь Георгию Падалке — он провёл за пределами планеты 878 суток.

– Сергей Константинович, что привело вас в Екатеринбург? Неужели местные предприятия участвуют в пилотируемой программе Роскосмоса?

- Моя поездка носит частный характер, а не рабочий. Передо мной не стояло каких-то профессиональных задач, связанных с космонавтикой. Просто так получилось, что в студенческие времена я увлёкся самолётным спортом и летал в составе сборной России по высшему пилотажу. Это до сих пор остаётся моим хобби. Поэтому визит в Екатеринбург я начал с посещения Уральского завода гражданской авиации. Посмотрел, какие самолёты выпускает предприятие, познакомился с его руководством. Мы вместе обсудили, как можно взаимодействовать в плане развития малой авиации. К сожалению, сейчас у нас острый недостаток лётчиков в этом сегменте, а чтобы учебные заведения обучали больше пилотов, нужна надёжная техника. Уровень производства на заводе хороший, будем думать, как помочь друг другу.

– С недавних пор Средний Урал славится не только заводами, но и первым космонавтом из Екатеринбурга Сергеем Прокопьевым, который в 2018 году провёл на МКС почти 197 суток. Когда наш земляк отправится в космос во второй раз?

- Точную дату я с ходу не могу назвать, но это должно случиться в ближайшее время. Сейчас он готовится к очередному полёту, так что не волнуйтесь (улыбается).

– Младший брат Сергея Прокопьева Евгений в 2018 году стал кандидатом в космонавты, но, к сожалению, не сдал квалификационный экзамен по итогам двухлетней подготовки и был уволен из отряда. Зато остальные семь кандидатов космонавтами стали. Если посмотреть на их эмблему, на ней изображены МКС, Луна, корабль «Союз» и перспективный корабль «Орёл», который создают для доставки людей на спутник Земли. Судя по символам, на Луну полетят ребята из этого набора?

- Не надо привязывать к эмблеме программу подготовки или полёта. Это творчество космонавтов, фантазия, и ничего более. На этой картинке изображают то, как экипаж представляет себе свой будущий полёт. Они поместили на эмблеме всё, что им было известно на тот момент. Они знали, что разрабатывается новый корабль и им на нём летать, поэтому нарисовали его. И МКС ещё продолжает летать, и «Союзы». В 2005 году для 11-й экспедиции на МКС я как командир экипажа тоже разрабатывал её эмблему, а до этого участвовал в создании эмблемы первой американо-российской миссии STS-60 по программе «Спейс Шаттл» в 1994 году. На ней было отображено международное сотрудничество между нашими странами в виде скрещенных государственных флагов по обе стороны от космического корабля «Дискавери».

Лунные рубежи

– Российские планы в области пилотируемой космонавтики говорят о том, что высадка первых космонавтов на Луну должна состояться к 2030 году. Это окончательный срок или возможны переносы?

- В «Основах государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», которые ещё восемь лет назад подписал Президент России Владимир Путин, есть отдельные этапы по развитию пилотируемых полётов. В этапе до 2030 года написано, что мы должны долететь до Луны и высадиться на ней. А после начать строительство лунной базы. Эти предложения в основы политики разрабатывались и Роскосмосом, и нашими научными институтами. Мы стремимся к их реализации в намеченные сроки.

– То есть всё должно пойти по графику?

- Мы на это надеемся. Понятно, что периодически идут дебаты с Минфином, идёт уменьшение финансирования. Это не означает, что у нас меняются планы – просто они переносятся. Грубо говоря, чтобы сделать подкову, нужно потратить три рубля. Если ты потратишь три рубля сейчас, подкова будет у тебя в этом году, а если ты будешь выделять по рублю раз в год, то она у тебя появится только через три года. Поэтому есть вещи, которые из-за ограниченного финансирования переносятся вправо по временной шкале. Есть ещё проблемы и с тем, что где-то мы начинаем терять компетенции. Когда молодёжь не приходит на предприятия или приходит и сразу уходит, потому что ничего нового в отрасли не происходит.

– Космонавты уже готовятся к полёту на Луну?

- Пока нет, потому что у нас только планируются лётные испытания нового корабля «Орёл». Подготовка к полёту начинается тогда, когда будет готова матчасть: появится корабль – начнутся тренировки. Есть такое очень распространённое заблуждение, что основная подготовка космонавтов заключается в том, чтобы бегать, прыгать, вращаться вниз головой. На самом деле физическая подготовка – это малая толика нашего учебного процесса, она базовая и сильно не меняется. Большую часть обучения составляет подготовка головы, твоих знаний, знакомство с матчастью и умение с ней грамотно работать. И чем грамотнее, тем лучше. По Луне у нас нет ещё даже пилотируемой программы, оформленной как положено. Приоритет пока отдаётся беспилотному изучению спутника, потому что при разработке Федеральной космической программы на 2016–2025 годы полёт человека на Луну не был в неё включён.

«Орлиное» гнездо

– Сроки создания корабля «Орёл» тоже всё время откладывались. Когда теперь намечен его первый пуск с экипажем на борту?

- В середине 2010-х первый беспилотный полёт корабля с космодрома «Восточный» на ракете «Ангара» был запланирован в 2021 году, а пилотируемый – в 2023-м. В 2017 году с целью сокращения затрат и ускорения процесса предложили перенести испытания на Байконур и поменять ракету на «Союз». Ну а сейчас стали понимать, что лететь с Байконура нецелесообразно по разным причинам, поэтому решили возвратиться к первоначальному проекту. И теперь дата испытательного полёта перенесена уже на конец 2023 года, а запуск корабля с человеком – на 2025-й. Работа идёт интенсивно: мы делаем всё, чтобы остаться в графике.

– «Орёл» будет сильно отличаться от «Союза»?

- Да, это реально другой корабль. Более лёгкий корпус, радиостойкое оборудование, сертифицированное для полётов за пределы околоземной орбиты, где космическая радиация намного выше. Экипаж корабля составит четыре человека вместо трёх на «Союзе», в нём не будет бытового отсека, за счёт чего увеличится объём свободного пространства внутри. Но самое главное, он будет рассчитан на десятикратное применение. Конечно, какие-то части будут теряться при возвращении на Землю, но сама капсула должна быть многоразовой.

Обойдёмся без Фёдора

– «Союзы» ещё долго будут летать?

- Сейчас трудно сказать. Это будет зависеть от запаса модернизации. Мы думаем, что пока будет летать Международная космическая станция, будут летать и «Союзы», потому что вся система МКС заточена под эти корабли. Первоначально минимальный гарантийный срок работы станции был определён в 15 лет. Но практически сразу после начала её эксплуатации его продлили до 2020 года, затем до 2024-го, а сейчас обсуждается вопрос об использовании МКС по крайней мере до 2028 года.

– Эксплуатацию станции будут продолжать даже несмотря на трещины в обшивке? Ведь в переходной камере модуля «Звезда» нашли сразу несколько протечек.

- Трещины – это наша проблема. И ещё не все их нашли. Единственное, что вселяет надежду и делает ситуацию не такой критичной, они появились не от усталости металла. Было бы страшно и небезопасно для экипажа, если бы материал устал. Сейчас разбираются в причинах, почему это случилось: внешнее воздействие, ошибки в технологии, нарушения в конструкции или при эксплуатации. Но есть два момента. Первый – это то, что трещины возникли в небольшом концевом отсеке, который в случае чего можно закрыть. Будет не очень приятно потерять стыковочный узел в эту сторону. Но если бы протечки образовались в каких-то центральных частях МКС, это было бы гораздо хуже. И второе, что уже определили наши учёные-инженеры, которые считают ресурс станции. Трещины не связаны с циклической нагрузкой, поэтому об усталости металла разговора не идёт.

– Если это так, то после 2028 года можно снова продлить срок службы станции?

- Вполне. У нас срок службы советской станции «Мир» продлевали несколько раз: просто мы на начальном этапе не знали, сколько времени может работать оборудование в условиях космоса. После продолжительных полётов на МКС стало понятно, что довольно многое из аппаратуры люди могут чинить прямо на борту, и философия использования станции поменялась – часть систем работает до отказа. Конечно, есть регламентные работы, в частности, по замене воздушных фильтров, но есть какие-то вещи, про которые в технике говорят: работает и не трогай, пускай работает дальше. Взять, к примеру, вентилятор. Он сделан с запасом, но мы даже не знаем с каким – двукратным или трёхкратным. И реально вентилятор вместо года может отработать три и более.

– Раз в космосе столько непредсказуемого, не проще ли доверить его освоение беспилотникам, а на Луну вместо человека отправить робота Фёдора?

- Не проще, мы уже это проходили. Пилотируемая программа всегда критикуется за дороговизну. И в своё время была мысль перевести станцию «Мир» в беспилотный режим, но оказалось, что это будет стоить дороже, чем регулярные полёты к ней космонавтов. Потому что, покидая станцию, нужно все элементы и системы оставлять в гарантийных сроках эксплуатации. Положено вентилятору год отработать, значит, так и должно быть: перед возвращением на Землю я должен его заменить на новый, у которого есть необходимый ресурс. Это тоже стоит денег и времени. Есть ниша для пилотируемых полётов, а есть для беспилотных. Для простых операций, рутинной и регулярной работы, например, фотосъёмки, проще делать автоматы. Но колонизировать планеты роботом, даже человекообразным, не под силу: в сложных математических расчётах компьютер является инструментом, но сам по себе он не делает изобретений.

Миссия до Юпитера

– Луна — это плацдарм для полёта на Марс?

- Это плацдарм для движения дальше. Если говорить про Марс, то это одно из направлений будущих пилотируемых полётов. Долгое время в Роскосмосе шли дискуссии: а надо ли лететь на Луну, раз человек на ней уже был, давайте лучше полетим на Марс. Но чтобы двигаться куда-то далеко, нужно сначала освоить движение поближе. Луна очень непростой объект. Она находится значительно ближе, чем Марс, тем не менее полёт на неё – это совсем не то же самое, что полёт на МКС. Я думаю, что научиться стабильно летать на Луну, научиться осваивать её, а потом и использовать – это необходимый шаг для того, чтобы двигаться вперёд.

– Как быть с космической радиацией? На той же Луне она почти в 2,5 раза выше, чем на МКС, и в 200 раз больше земной.

- Есть разные сценарии, вплоть до того, чтобы делать обваловку лунным грунтом тех модулей, которые появятся на поверхности спутника. Такие варианты рассматривали ещё в 1960-е годы, когда люди только начали думать о полётах на Луну. Уже тогда понимали, что привозить свинцовые плиты для защиты от радиации слишком накладно, по цене они были бы дороже золотых.

– В открытом космосе под землю не спрячешься…

- Это действительно так: при дальних пилотируемых полётах угроза жизни экипажа довольно существенна. Поэтому надо либо найти более совершенную защиту от космической радиации, либо научиться летать быстрее. В настоящее время у нас есть космическая техника, которая в принципе позволяет долететь до Марса за 8–9 месяцев. Но защиты, которую нам нужно создать вокруг человека, пока недостаточно, чтобы безопасно добраться туда и обратно. Были разные проекты типа «MarsOne», когда предлагали отправиться на Марс в один конец. Это авантюра. Когда я был начальником Центра подготовки космонавтов, мне говорили, что именно таких смельчаков надо принимать в отряд. Как раз таких в отряд принимать не надо, потому что суицидальные наклонности являются противопоказанием при отборе в космонавты. Любые профессиональные пилотируемые программы всегда должны понимать, как мы вернёмся обратно.

– В павильоне «Космос» на ВДНХ есть интересный стенд, посвящённый освоению Марса в будущем. Там написано, что для полёта на Красную планету учёные рассматривают генетическую защиту глаз и кожи человека от космической радиации. Подобные опыты в России уже идут?

- Давайте ещё хвост космонавтам начнём выращивать! Если доходить до генной модификации людей, то хвост будет очень полезен в космосе, поскольку появится третья точка опоры. Это пока ещё даже не проект, а, скорее, прожект. Теоретически на эту тему можно говорить, но генетические эксперименты над человеком — это достаточно далёкое будущее, которое ещё потребует и решения этических вопросов.

– Куда космонавты полетят после Марса?

- Понимание есть — спутники Юпитера. Планета не самая дружелюбная, но её спутники — очень интересная зона для исследований. Там, кстати, гравитация где-то соизмерима с лунной, в частности, на Каллисто или Ганимеде, и по ряду условий они пригодны для создания там баз. Любопытной точкой достижения могут стать астероиды, которые находятся на ближних орбитах к Земле. Многие из этих астероидов — это несформировавшиеся планеты. Поэтому при полёте на них могут быть получены новые знания о том, как образовалась Солнечная система. Есть, конечно, горячие головы, которые призывают добывать на астероидах какие-то ресурсы, но выгоднее использовать их для того, чтобы двигаться дальше. Например, в получении топлива для новых полётов или строительных материалов для постройки баз и новых космических кораблей. Но это уже совсем дальние перспективы второй половины этого века.

Чёрное небо пещер

– Зачем нам осваивать эти миры, не проще ли остаться на родной планете и позаботиться о ней?

- Это философский вопрос. Зачем древний человек вообще вылезал из пещер? Могли бы и дальше в них жить – так ведь наиболее безопасно и консервативно. Стремление к освоению новых пространств – это общее свойство всех живых существ. Даже животные не живут на одной опушке, они разбросаны по всему лесу. Поэтому как только у людей появилась возможность переплывать океан, мы отправились в Америку, как только у нас появилась возможность подняться в воздух, мы стали летать в любую точку земного шара. Космос не исключение. Можно рассуждать, куда надо лететь сначала, куда потом, но расширение зоны обитания человечества неизбежно. И космонавтика – инструмент для этого.

– Что вас поразило во время первого полёта в космос?

- Очень сильное впечатление на меня произвёл искривлённый горизонт. До экспедиции я много летал на самолётах, но, как бы высоко ни поднимался, горизонт всегда оставался плоским. Небо на высоте 20 километров, конечно, уже другого цвета, но горизонт ещё плоский. А в космосе отчётливо видно, что он закруглённый. Я никогда не сомневался в том, что Земля круглая, хотя сейчас популярно другое мнение. При этом угловая скорость движения кажется не очень большой, но через 15 минут после ночного старта с космодрома Байконур мы вышли на свет в районе Тихого океана. Голубая вода, яркое солнце и чёрное небо. Мы привыкли к тому, что на Земле небо синее, а на орбите оно чёрное. Не менее интересным было ощущение длительной невесомости, когда ты можешь летать без крыльев.

– Когда вы любовались бесконечными космическими просторами, как часто возникали мысли о том, что мы не одни во Вселенной?

- Во время полёта на МКС есть какое-то время после отбоя, чтобы подлететь к иллюминатору, посмотреть вниз и подумать о чём-то, что навевает тебе вид Земли из космоса. Когда я летал на станцию «Мир», я понимал, что на нашей планете, на маленькой, узенькой поверхности суши, которую видно с нашего борта, живут миллиарды людей, а здесь в космосе нас всего трое. И вдруг нам говорят, что завтра стартует очередной американский «Шаттл». Эти ребята летят по другой орбите, мы их не видим, но появляется ощущение, что ты в космосе не один. Я их знать не знаю, но уже возникает какое-то чувство родства. То же самое можно сказать и о Вселенной. Она слишком большая, чтобы самоуверенно думать, будто никого, кроме нас, в ней нет. Вопрос только в том, близко или далеко они, есть возможность до них добраться или же нет, в одном периоде времени мы находимся по развитию или в другом. Об этом спорят учёные, но в общем хотелось бы верить, что мы не одни.

– Какова глобальная цель Роскосмоса?

- Роскосмос должен создавать новые знания, которые позволят нам жить лучше, проще, надёжнее. Есть разные этапы экспансии человека в космос. Есть этап изучения: мы смотрим на Луну или на Марс в телескоп, но ещё далеки от высадки на них. Потом начинается освоение: сначала мы научились летать на самолётах, потом по орбите, а теперь готовы отправиться к другим небесным телам. Сейчас мы переходим к этапу использования. На Земле происходят те же процессы. Конечная цель этих трёх фаз – использование космоса в интересах человечества.

Досье «ОГ» Сергей КРИКАЛЁВ родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. После окончания школы поступил в Ленинградский механический институт (ныне Балтийский государственный технический университет «Военмех». – Прим. ред.). Параллельно с учёбой профессионально занимался самолётным спортом в Ленинградском аэроклубе. В 1981 году устроился инженером в НПО «Энергия», где занимался информационным обеспечением космонавтов. Работал в Центре управления полётами, ездил в командировки на Байконур. В феврале 1985 года, когда космическая станция «Салют-7» потеряла управление, работал в аварийной группе по выработке методов стыковки и ремонта орбитального модуля. В том же году был зачислен в отряд космонавтов НПО «Энергия». С учётом опыта лётной подготовки его прикрепили в группу подготовки по программе многоразового корабля «Буран». Но в начале 1988 года поставили в экипаж для полёта на станцию «Мир». Первый полёт Сергей Крикалёв совершил с 26 ноября 1988 по 27 апреля 1989 года, его длительность составила почти 151,5 суток. За эту экспедицию ему присвоили звание Героя Советского Союза. 18 мая 1991 года космонавт отправился в свой второй полёт, который продолжался 311 с лишним суток: Крикалёв улетел в космос из СССР, а вернулся уже в Казахстан. За эту миссию ему присвоили уже звание Героя России. Третий полёт космонавта был непродолжительным – с 3 по 11 февраля 1994 года, но он стал первым американо-российским полётом после распада Советского Союза. Сергей Крикалёв был удостоен чести стать первым российским космонавтом, совершившим полёт на американском шаттле «Дискавери». Четвёртый полёт тоже был коротким и продлился почти 12 суток с 4 по 16 декабря 1998 года. Сергей Крикалёв был назначен в первый экипаж Международной космической станции и вместе с командиром шаттла «Индевор» Робертом Кабаной впервые открыл люк в МКС. Пятый полёт состоялся в октябре 2000 года в составе первого экипажа длительной экспедиции МКС-1. На борту станции Сергей Крикалёв провёл тогда 140 суток и 23 часа. В шестой полёт космонавт отправился в возрасте 46 лет. Во время миссии МКС-11 он провёл на околоземной орбите ровно 179 суток. За всю карьеру он провёл в космосе 803 дня и совершил восемь выходов в открытый космос. До 2015 года рекорд Сергея Крикалёва по продолжительности космических полётов никому не удавалось побить. С февраля 2007 года Сергей Крикалёв работал в РКК «Энергия», а с марта 2009-го в течение пяти лет возглавлял Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке. Исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам назначен 31 марта 2016 года.

Между тем Во время визита в Екатеринбург Сергей Крикалёв успел пообщаться со студентами местных вузов. Встреча состоялась в стенах Уральского государственного экономического университета. Молодёжь задала космонавту около десятка вопросов, в том числе о научных экспериментах на борту МКС и особенностях послеполётной реабилитации. Посетил Сергей Крикалёв и исторический парк «Россия – Моя история», где его спрашивали о космосе уже школьники. Их интересовало, какие нештатные ситуации случались на МКС и чем питаются на станции космонавты.

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Второй по размеру спутник Юпитера Каллисто в Роскосмосе рассматривают в качестве места для будущей обитаемой базы. На этом небесном теле диаметром 4 820 км есть водяной лёд, необходимый для жизнедеятельности человека, а уровень радиации в семь раз ниже, чем на Земле. Ещё одно его преимущество – геологическая стабильность. От Юпитера он находится на расстоянии 1 882 000 километров. Правда, температура на его поверхности составляет около -140 градусов Цельсия, а расстояние до Юпитера в среднем равно 778,5 млн километров. Чтобы туда добраться, потребуется космический корабль с ядерным двигателем. Его разработку планируют закончить к 2030 году. Фото: NASA/JPL/DLR

Проект советского лунного города в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве. Принципы обустройства российских лунных баз внешне повторяют модели полувековой давности. Фото: Станислав Мищенко

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Как рассказал Сергей Прокопьев в разговоре с «ОГ», сейчас он проходит подготовку в качестве бортинженера дублирующего экипажа одной из предстоящих миссий на МКС, которая должна отправиться на станцию в течение года. Фото: Владимир Мартьянов

Ещё один перспективный для колонизации спутник Юпитера – Ганимед. Лететь до него примерно столько же, как и до Каллисто, но у него есть ряд преимуществ. Помимо силы тяжести, почти как на Луне, у него есть собственная магнитосфера, которой кроме него не обладает ни один спутник в Солнечной системе. Плюс на нём имеется слабая кислородная атмосфера и ионосфера, за счёт чего на нём могут происходить полярные сияния. Как и на Каллисто, под ледяной поверхностью Ганимеда находится океан из солёной воды. Фото: NASA/JPL