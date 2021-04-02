Орбиту МКС увеличили на 360 метров перед запуском нового корабля с космонавтами

Минимальная высота станции над поверхностью Земли составляет 418,17 км, максимальная - 439,79 км. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

Среднюю высоту орбиты Межднуародной космической станции увеличили на 360 метров. Теперь расстояние от Земли до МКС составляет 419,8 км.

Такой манёвр выполняется традиционно перед запуском в космос очередного корабля с космонавтами. Минимальная высота станции над поверхностью Земли составляет 418,17 км, максимальная - 439,79 км.

"Для коррекции высоты МКС двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к служебному модулю "Звезда", включались в автоматическом режиме. Величина импульса составила 0,21 м/с. Двигатели корабля проработали в 129,3 с", - рассказали в Роскосмосе.

Напомним, что 9 апреля к станции на "Союзе" отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Они проведут в космической командировке полгода. На борту МКС их встретят российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Последние четверо прибыли в прошлом году на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX.

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