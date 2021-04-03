Россия продолжит сотрудничать с США в космосе до 2030 года

Астронавты NASA летают вместе с россиянами на "Союзах" к Международной космической станции. К слову, следующая такая экспедиция запланирована на 9 апреля. Фото: Роскосмос

Правительство России одобрило продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе. Оно будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе кабмина, это решение обсуждалось с американской стороной.

Соглашение будет окончательно продлено после обмена дипломатическими нотами. Отметим, что оно действует с 1992 года и продлевалось уже четыре раза. Документ является базовым для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса.

Отметим, что астронавты NASA летают вместе с россиянами на "Союзах" к Международной космической станции. К слову, следующая такая экспедиция запланирована на 9 апреля. При этом в 2021 году и Россия, и США заявили о собственных лунных программах. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская программа исследования Луны стартует в 2021 году. Он также объяснил, почему наша страна не участвует в лунном проекте США.

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