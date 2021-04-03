Темы дня

Общество / Космос
3 апреля 2021, 14:00

Россия продолжит сотрудничать с США в космосе до 2030 года

Космонавты и астронавт готовятся к экспедиции на МКС

Астронавты NASA летают вместе с россиянами на "Союзах" к Международной космической станции. К слову, следующая такая экспедиция запланирована на 9 апреля. Фото: Роскосмос

Правительство России одобрило продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе. Оно будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе кабмина, это решение обсуждалось с американской стороной.

Соглашение будет окончательно продлено после обмена дипломатическими нотами. Отметим, что оно действует с 1992 года и продлевалось уже четыре раза. Документ является базовым для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса.

Отметим, что астронавты NASA летают вместе с россиянами на "Союзах" к Международной космической станции. К слову, следующая такая экспедиция запланирована на 9 апреля. При этом в 2021 году и Россия, и США заявили о собственных лунных программах. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская программа исследования Луны стартует в 2021 году. Он также объяснил, почему наша страна не участвует в лунном проекте США.

Читайте также:

После Марса полетим на спутники Юпитера.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.04.2021, 14:30 / Культура
Видео песни Манижи "Russian woman" стало самым популярным на канале "Евровидения"
03.04.2021, 14:00 / Общество
Россия продолжит сотрудничать с США в космосе до 2030 года
03.04.2021, 13:11 / Общество
Коронавирус подтвердили ещё у 9 021 россиянина
03.04.2021, 13:01 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 133 случая коронавируса
03.04.2021, 11:59 / Политика
"Единая Россия" поддержала Александра Ковальчика в конкурсе на пост мэра Среднеуральска