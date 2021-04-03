Землю накроет новая магнитная буря

Российским космонавтам уже не раз удавалось заснять с борта Международной космической станции полярное сияние - одно из известных проявлений магнитной бури. Фото: Иван Вагнер

Первая десятидневка апреля завершится магнитной бурей. Ожидается, что она накроет Землю 10, а затем 16 апреля

В этом месяце магнитосфера будет возмущённой 8,9 и 17 апреля.

Отметим, что магнитная сфера не представляет опасности для здоровья. К тому же 10 и 16 апреля она будет класса G1, то есть слабой. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы всё же следует особенно следить за артериальным давлением в эти дни и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря приводит к сбоям в электронном оборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Напомним, что предыдущая магнитная буря накрыла Землю в конце марта. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН пока никак не комментируют свои данные.

Справка "ОГ" Магнитные бури начинаются, когда в магнитосферу Земли попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из известных проявлений магнитной бури - полярное сияние. "Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км", - рассказал ранее "Областной газете"инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. К слову, российским космонавтам уже не раз удавалось заснять с борта Международной космической станции полярное сияние.

Фото: лаборатория рентгеновской астрономии Солнца