Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев ушёл на самоизоляцию

Сергей Прокопьев провёл в космосе почти 197 суток, так что к изоляции ему не привыкать. Фото: Владимир Мартьянов

На домашний карантин уралец отправился перед встречей с Президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в День космонавтики под Саратовом.

Уральский космонавт Сергей Прокопьев ушёл на самоизоляцию в связи с подготовкой к празднованию Дня космонавтики. Для этого наш земляк прилетел на прошлой неделе в Саратовскую область, где 12 апреля пройдут масштабные мероприятия по случаю 60-летия первого полёта человека в космос. Ожидается, что в этот день Сергей Прокопьев и другие российские космонавты встретятся с Президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства планирует принять участие в торжественном открытии Парка покорителей космоса, расположенного недалеко от города Энгельс на месте приземления Юрия Гагарина. Уникальный мемориальный комплекс под открытым небом стали возводить год назад по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, уроженца Саратовской области. Строительство парка оценивается приблизительно в один миллиард рублей.

Стоит отметить, что Сергей Прокопьев чувствует себя на самоизоляции отлично. Для него Энгельс – город знакомый. В 2009–2010 годах он служил там командиром авиаотряда стратегических бомбардировщиков Ту-160 на базе дальней авиации. В конце прошлого года космонавт прошёл комплексную медицинскую комиссию на допуск к дальнейшим полётам. Сейчас он проходит подготовку в составе дублирующего экипажа миссии «Союз МС-20», которая отправится на Международную космическую станцию в декабре этого года.

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