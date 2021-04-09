В Екатеринбурге прогремит салют в честь 60-летия полёта человека в космос

В 12:00 12 апреля над акваторией Городского пруда традиционно прогремит салют из 12 залпов. Фото: Галина Соловьёва.

С 10 по 12 апреля в уральской столице пройдёт фестиваль "Дни космоса в Екатеринбурге – 2021". В понедельник в честь Дня космонавтики и 60-летия со дня первого полёта человека в космос в столице Урала запустят фейерверк.

Председатель комитета по молодёжной политике администрации Екатеринбурга Юлия Касимова заявила, что открытие фестиваля состоится в субботу в 12:00 в Уральском центре народного искусства им. Родыгина (пр. Космонавтов, 23), а в воскресенье все желающие могут поучаствовать в семейном празднике, который пройдёт в ЦПКиО им. Маяковского с 12:00 до 18:00.

"В течение двух дней екатеринбуржцев ожидают мастер-классы, увлекательные квесты, концерты для детей и их родителей, множество научных шоу. На выставке музея ВДВ "Крылатая гвардия" можно будет потрогать руками настоящий скафандр космонавта или деталь ракеты, а также самим собрать авиамодель", – рассказала Юлия Касимова в эфире "Утреннего экспресса" на "Четвёртом канале".

В 12:00 12 апреля над акваторией Городского пруда традиционно прогремит салют из 12 залпов. На сайте "Дней космоса в Екатеринбурге" будет вестись прямая трансляция зрелища. Салют также будет транслироваться в образовательных организациях города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в администрации Екатеринбурга 12 апреля также пройдёт торжественный приём ветеранов аэрокосмической отрасли. В рамках приёма представители молодёжных организаций расскажут о мероприятиях, проводимых ко Дню космонавтики, и продемонстрируют конкурсные рисунки детей и подростков по этой тематике, а ветераны, в свою очередь, поделятся своими воспоминаниями.

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