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Общество / Космос
9 апреля 2021, 16:28

Корабль "Гагарин" с российско-американским экипажем долетел до МКС

Новый экипаж МКС

В ближайшее время будут открыты переходные люки - на станции окажется 10 человек, и состоится сеанс связи с Землёй. Фото: Роскосмос

Корабль "Союз МС-18", названный в честь 60-летия полёта человека в космос "Ю. А. Гагарин", успешно пристыковался к МКС. За 3,5 часа он преодолел космический маршрут в 100 000 км.

Российско-американский экипаж причалил к Международной космической станции после 16:00. Старт состоялся сегодня с Байконура в 12:43. В ближайшее время будут открыты переходные люки - на станции окажется 10 человек, и состоится сеанс связи с Землёй.

После стыковки командир экспедиции и корабля Олег Новицкий сообщил, что самочувствие экипажа замечательное. Среди прибывших на станцию - Олег Новицкий (уроженец Минской области Белорусской ССР) и Пётр Дубров (бортинженер-1, уроженец Хабаровска), а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. С ними связался гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он поздравил космонавтов с прибытием на МКС и успешной стыковкой.

Новую смену на МКС встретят российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчковастронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Областная газета Свердловской области

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Корабль "Гагарин" с российско-американским экипажем долетел до МКС