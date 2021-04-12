Гагаринский старт будет признан мировым достоянием

Роскосмос совместно с Казахстаном уже подали все необходимые документы. Фото: Галина Соловьёва.

Бывший директор космодрома Байконур в личной беседе с "Областной газетой" поделился информацией о будущем Гагаринского старта. Эта площадка произвела более пятисот запусков. Последняя ракета стартовала с Гагаринского старта полтора года назад.

В преддверии Дня космонавтики "Областная газета" побеседовала с директором космодрома Байконур, уроженцем Свердловской области (п. Лобва Новолялинского ГО) Евгением Раковским. Он занимал этот пост с 2016 по 2019 год. Собеседник рассказал, что ждёт пусковую площадку, с которой стартовал первый советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин.

"Он (Гагаринский старт - прим. ред.) сейчас на консервации. В ближайшее время ЮНЕСКО признает его мировым достоянием. Документы на его включение в список Всемирного наследия подавал Роскосмос совместно с Казахстаном. Ремонтировать его не надо, там всё в рабочем состоянии. При проектировании Гагаринского старта в него закладывался определённый запас прочности, который был рассчитан на пять пусков. А произвели более пятисот!" - отметил Евгений Раковский.

Он считает, что если площадка №1 получит такой высокий статус, это пойдёт на пользу российской космонавтике.

12 ареля 2021 года отмечается 60-летие со дня полёта первого человека в космос.