Без Урала полёт Гагарина мог бы и не состояться

Встреча космонавта Виталия Севастьянова с участниками областного слёта студенческих отрядов Свердловской области, 1971 год. Фото: Галина Соловьёва

К Дню космонавтики в Центре документации общественных организаций Свердловской области открылась международная архивная выставка «Урал – Казахстан: след в открытом космосе». В экспозицию вошли 165 уникальных фотографий и документов, рассказывающих о вкладе нашего региона в освоение околоземного пространства и космонавтах-уральцах – от Павла Беляева до Сергея Прокопьева.

Экспонаты для выставки сотрудники 12 архивных учреждений России и Казахстана стали собирать ещё несколько месяцев назад. Неоценимую помощь им оказали частные коллекционеры, которые предоставили интересные находки из своих собраний, например, ведомственные награды российских вузов, почтовые марки и нагрудные значки, посвящённые космонавтике. Большинство предметов относится к советским годам: здесь можно увидеть подарочные открытки на украинском языке с изображением Юрия Гагарина, фотолетопись его встречи с казахстанской молодёжью, памятные монеты по случаю первого полёта человека в космос, выпущенные государствами Океании.

Но ядро экспозиции – редкие исторические фотографии и документы – сформировал Центр документации общественных организаций Свердловской области. И дело не в том, что его директора зовут Алексей Гагарин: просто раньше в стенах учреждения располагался партийный архив с личными фондами руководителей региона. Многие из них увлекались космонавтикой. В частности, большую коллекцию снимков с подлинными автографами космонавтов хранил у себя первый секретарь Свердловского горкома КПСС Виктор Манюхин. Остальные экспонаты передали уральским летописцам их коллеги из трёх национальных архивов Казахстана, госархивов Челябинска, Оренбурга и Перми, архивных отделов администраций Каменска-Уральского и Красноуральска.

– Выставка организована благодаря редкому энтузиазму наших партнёров, – отметил на её открытии Алексей Гагарин. – Мало того, что архивы предоставили огромное количество своих документов, так они задействовали сторонние организации и частных коллекционеров. Я задумался, почему так много людей решили принять участие в экспозиции? Мои мысли таковы: полёт Гагарина был прорывом не для отдельной страны, а для всего человечества. Это одно из достижений Советского Союза и республик, входивших в него. Оно было настолько великим, что нашу победу в космосе признал весь мир и никто её не оспаривает.

Разнообразие сохранившихся на фотографиях моментов впечатляет. Вот на одной из них, 1962 года, рядом с космонавтом №1 стоит будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А на другой – визит легендарной Валентины Терешковой на Уралмашзавод в 1984 году. Тут же мы видим два номера газеты «Вечерний Свердловск» за 12 и 13 апреля 1961 года. Как уверяет частный коллекционер Владимир Думов, который их предоставил, в день полёта Гагарина «Вечёрка» одной из первых в СССР опубликовала заметку о нём, тогда как большинство советских периодических изданий вышли с информацией об этом только 13 апреля.

– Мы должны гордиться, что в Свердловской области в разные годы работали крупнейшие учёные с мировым именем, которые были основоположниками космонавтики, – добавил Владимир Думов. – Это Юрий Кондратюк, Александр Чижевский, Борис Раушенбах и Ари Штернфельд. Кондратюк, например, известен тем, что рассчитал оптимальную траекторию полёта от Земли до Луны, по которой американцы запускали свои космические корабли «Аполлон».

Немалая часть выставки повествует о космонавтах, связанных со Средним Уралом. Пока их пятеро – Павел Беляев, Виталий Севастьянов, Василий Лазарев, Виктор Савиных и Сергей Прокопьев. Они родились, жили или работали в Свердловской области. На снимках они предстают в окружении школьников, студентов вузов или сотрудников уральских заводов, которые они посещали, чтобы рассказать о своих полётах на околоземную орбиту. Среди этих инженеров были и те, кто по сей день трудится в ракетно-космической отрасли и способствует её современному развитию на таких предприятиях, как НПО автоматики в Екатеринбурге и НИИ машиностроения в Нижней Салде.

– Урал как экономико-промышленный географический район внёс огромнейший вклад в освоение космоса, – подчеркнул начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин. – В первую очередь он касался научно-технической стороны. Очень многие составные части космических аппаратов и навигационные приборы изготавливались здесь. Урал вообще уникальный край, который может сделать всё. Наш первый губернатор Эдуард Россель как-то сказал: «У нас можно сделать даже подводную лодку, только вопрос – как её доставить к морю?» Эта тема длительное время была секретной, и заводы, которые в то время этим делом занимались, были режимными. Но одно могу сказать: нашими инженерами было сделано очень многое. Без Урала полёт Гагарина мог бы и не состояться.

Выставка открыта для посещения организованными группами в читальном зале ЦДООСО по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22. Предварительная запись на экскурсии по телефону: 8 (343) 371–54–53.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Павел Беляев в родной школе № 1 Каменска-Уральского, 1960-е годы. Фото: Галина Соловьёва

Валентина Терешкова на Уралмаше, 1984 год. Фото: Галина Соловьёва

Выпуск газеты «Вечерний Свердловск» за 12 апреля 1961 года. Фото: Галина Соловьёва

Нурсултан Назарбаев во втором ряду выше Юрия Гагарина, 1962 год. Фото: Галина Соловьёва