Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину

Для главы государства также провели экскурсию по Парку покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин прибыл в Саратовскую область, чтобы в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос возложить цветы к памятнику Юрию Гагарину. Для главы государства также провели экскурсию по Парку покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области.

Главной тематической зоной парка является место приземления Юрия Гагарина. Композицию из стелы и памятника первому человеку в космосе окружают плиты, на которых выгравированы цитаты из сеансов связи Юрия Гагарина с Землёй.

Неподалёку от основной композиции располагается Площадь космонавтов, на которой находится Стена славы с хронологией развития советских и российских космических программ. На мраморной Стене также можно найти информацию об учёных, конструкторах и других участниках программы "Восток-1".

Также в Парке покорителей космоса можно увидеть шестиместный автобус ЛАЗ-695Б, который доставлял космонавтов к стартовой площадке на Байконуре.

"Владимир Путин осмотрел экспозицию Парка, возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину и оставил запись в книге почётных гостей", - сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что 12 апреля 2021 года отмечается 60-летие первого полёта человека в космос. Эпоху освоения космоса в этот день в 1961 году открыл советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин.

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