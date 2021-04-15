Владимир Путин направил телеграмму детям и брату лётчика-космонавта Георгия Берегового

Владимир Путин подчеркнул, что вклад Георгия Берегового в развитие национальной космической программы и общественная деятельность будут служить примером для всех подрастающих поколений. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала "Роскосмоса".

Президент России Владимир Путин направил телеграмму детям и брату лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового в честь 100-летия со дня его рождения. Глава государства рассказал о преданности лётчика Родине.

В телеграмме детям Героя СССР, Виктору Береговому и Людмиле Елисеевой (Береговой), а также брату лётчика Михаилу Береговому Владимир Путин написал, что для Георгия Тимофеевича служение Родине было смыслом жизни.

"С детских лет он мечтал о небе, занимался в аэроклубе, учился в школе военных лётчиков, по окончании которой ушёл на фронт, где мужественно сражался с врагом до самойПобеды. После Великой Отечественной, показав себя первоклассным лётчиком-испытателем, Георгий Береговой безраздельно посвятил себя космосу, вписал яркие, поистине незабываемые страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны.", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что вклад Георгия Берегового в развитие национальной космической программы и общественная деятельность будут служить примером для всех подрастающих поколений.

Георгий Береговой является единственным человеком, который удостоился первой звезды Героя СССР за Великую Отечественную войну, а второй - за полёт в космос. Он совершил космический полёт в 1968 году на 48-м году жизни. До полёта в космос Льва Дёмина в 1974 году Георгий Береговой был старейшим человеком, побывавшим на орбите Земли.

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