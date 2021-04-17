Три космонавта вернулись на Землю с МКС

Первым из капсулы достали командира корабля Сергея Рыжикова. Его давление оказалось в норме. Фото: Роскосмос

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС 17" вернулся на Землю. С МКС прилетели космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Посадка произошла в 9:55 в степях Казахстана. Экипаж традиционно встречают военные ЦВО на вертолётах и спецмашинах. Все операции по спуску с околоземной орбиты прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее.

Трое космонавтов пробыли на Международной космической станции полгода, прибыв на околоземную орбиту 14 октября 2020 года. 18 ноября Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выходили в открытый космос. Всю космическую командировку Сергей Кудь-Сверчков делился снимками разных городов Земли. Ему удалось заснять, в том числе Екатеринбург.

"С вхождением в плотные слои атмосферы космонавты обычно сконцентрированы на работе. Они ведут связь со спасателями. При торможении они испытывают перегрузки. Первый глоток воздуха может показаться с привкусом дыма при открытии спускаемой капсулы на Земле", - рассказал в рамках прямой трансляции по встрече экипажа российский космонавт Анатолий Иванишин, трижды побывавший на МКС.

Первым из капсулы достали командира корабля Сергея Рыжикова. Его давление оказалось в норме. Затем эвакуировали астронавта Кэтлин Рубинс, она улыбалась и махала рукой. Российский офицер вручил ей букет цветов, астронавт поблагодарила по-русски: "Спасибо". Следующим из спускаемого аппарата достали бортинженера Сергея Кудь-Сверчкова, для которого этот полёт оказался первым. Его давление и содержание кислорода в крови также были в норме.

Сегодня прибывших космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут проходить послеполётную реабилитацию в Звёздном городке.

На МКС сейчас остались космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Они прибыли на станцию 9 апреля на корабле "Гагарин". В космическом доме также находятся Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Они прибыли около полугода назад на американском корабле.